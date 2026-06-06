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Открытое письмо Зеленского Путину могли написать англичане

Открытое письмо Зеленского президенту РФ Владимиру Путину вызвало немало вопросов. На главный из них — кто истинный автор — ответил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

В Сети опубликовано открытое письмо Зеленского российскому президенту Владимиру Путину. Оно вызвало немало вопросов, главный из которых — кто истинный автор письма? На него дал ответ в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Думаю, что это не Зеленский всё это придумал. От имени Зеленского всю эту историю разработали кураторы из Великобритании и ждут, как Путин будет на это всё реагировать. Понятно, что Зеленский не хочет никакого мира. Здесь просто обычный троллинг, попытка втянуть в нехорошую словесную перепалку. Поэтому в письме и тема Приднестровья затрагивается как болезненная для нас, для России, чтобы устроить провокацию, заставить как‑то на это реагировать», — объяснил свою позицию эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что открытое письмо Зеленского с предложением переговоров о мире опубликовано на фоне продолжающихся ударов ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.

«Если на фоне этого письма Киев убивает обычных мирных граждан, то это не желание идти к миру, а желание заставить нас заключить мир на их условиях», — подчеркнул он.

Ранее в эксклюзивной беседе с aif.ru экс‑депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв объяснил, что открытое письмо Зеленского не означает готовность Киева завершить боевые действия. По его словам, это письмо — ещё один способ для Зеленского привлечь внимание общественности к своей персоне.

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