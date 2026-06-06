CENTCOM: США сбили ракеты, запущенные Ираном в сторону Кувейта и Бахрейна

«Иран запустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна через несколько часов после того, как CENTCOM сбило четыре иранских дрона, запущенных в сторону Ормузского пролива. По предварительным оценкам, шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, седьмая не достигла своей цели», — говорится в заявлении командования.