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CENTCOM: США сбили ракеты, запущенные Ираном в сторону Кувейта и Бахрейна

Центральное командование отметило, что сообщений о пострадавших среди американских военных нет.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американские военные перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном в сторону Кувейта и Бахрейна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Иран запустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна через несколько часов после того, как CENTCOM сбило четыре иранских дрона, запущенных в сторону Ормузского пролива. По предварительным оценкам, шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, седьмая не достигла своей цели», — говорится в заявлении командования.

Командование отметило, что сообщений о пострадавших среди американских военных нет, штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне урон нанесен не был.

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