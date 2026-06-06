Глава Иркутской области принял участие в пленарном заседании ПМЭФ с президентом

Владимир Путин уделил внимание сотрудничеству со странами БРИКС и отметил, что на них пришлось 49% прироста мирового ВВП. Говоря об экономике, президент подчеркнул, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а инфляция снижается. Что касается Иркутской области, валовый региональный продукт оценивается почти в 3 трлн рублей. Это 14-е место в России и 2-е — в Сибирском федеральном округе. Объем промышленного производства достиг 2,4 трлн рублей. Индекс составил 98,3% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на это, мы улучшили позицию в федеральном рейтинге, поднявшись с 16-го на 13-е место, в Сибирском федеральном округе — 3-е место.