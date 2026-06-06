Огневые группы пресекают попытки проникновения БПЛА ВСУ в Курскую область

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов мобильных огневых групп (МОГ) добровольческого отряда «БАРС-Курск» группировки войск «Север» выполняют задачи по обеспечению безопасности в приграничных районах, пресекая проникновение украинских беспилотников на территорию Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.
«Все добровольцы отряда “БАРС-Курск” освоили полный курс обучение по военным специальностям. В ходе проведения специальной военной операции они выразили желание принять активное участие в защите родной земли. Ежедневно расчеты МОГ осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и успешно пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ на территорию Курской области», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что для борьбы с украинскими беспилотниками добровольцы применяют зенитные установки ЗУ-23, пулеметные комплексы и дроны-перехватчики. «Используемые отечественные военные средства связи и управления обеспечивают успешное выполнение поставленных задач», — отметили там.
Кроме того, в Минобороны рассказали о боевой работе операторов ударных беспилотников 34-й гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север». Там подчеркнули, что беспилотные расчеты подразделения несут круглосуточное дежурство, в ходе которого уничтожают беспилотники, пункты управления БПЛА, блиндажи, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области.
«Объективный контроль огневого поражения целей транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России», — добавили в российском военном ведомстве.