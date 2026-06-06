Специалист Чихринова объяснила, как защититься от клещей во время дачных работ

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с RT рассказала, как обезопасить себя, детей и домашних животных во время пребывания на даче в сезон активности клещей.
По её словам, выше всего риск встретить клещей в местах с высокой травой, влажностью и слабым проветриванием.
«На дачном участке к таким зонам относятся заросшие части сада, трава по периметру забора, участки рядом с кустарниками, компостными кучами, дровниками и другими неухоженными хозяйственными зонами. Особого внимания требуют переходные территории: границы с лесом, оврагом или заброшенным участком», — пояснила специалист.
Одна из первичных мер безопасности дачников — выбор подходящей одежды, отметила она.
«Стоит выбирать светлую закрытую и обтягивающую одежду. На такой ткани насекомое проще заметить, а плотное прилегание манжета помогает ограничить доступ к коже. Брюки необходимо заправлять в носки или высокую обувь, рукава должны плотно закрывать запястья… При работе возле кустов и деревьев также стоит надевать головной убор», — поделилась Чихринова.
Кроме того, необходимо использовать средства защиты от клещей.
«Репелленты помогают отпугивать насекомых, а акарицидные составы действуют на них при контакте. Для кожи используют только средства, предназначенные именно для нанесения на тело, а для одежды — отдельные составы с более сильными компонентами», — пояснила эксперт.
После завершения работ одежду необходимо снять и вытряхнуть вне жилых помещений, продолжила она.
«Осмотр тела важно проводить сразу после возвращения с участка, уделяя особое внимание местам с тонкой кожей: шее, подмышкам, области за ушами, поясу, коленям и паховой зоне», — рассказала собеседница RT.
При осмотре детей особое внимание стоит уделить голове и линии роста волос.
«Домашних животных нужно проверять руками против шерсти. Отдельное внимание уделить зонам вокруг ушей, шеи, живота и лап», — подчеркнула специалист.
При обнаружении клеща на коже нужно сразу обратиться в травмпункт.
«Использование масла, спирта, бензина, резкое выдёргивание пальцами и прижигание часто усложняют извлечение, могут повредить насекомое и повысить риск передачи инфекции. Врач аккуратно удалит его и при необходимости назначит наблюдение или обследование», — заключила Чихринова.
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