«Особо не отходили»: в Кремле оценили линию Вашингтона по Украине

Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса по украинскому конфликту, который был сформирован еще при администрации Джо Байдена. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума высказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
По словам Ушакова, американская политика в отношении поддержки Киева сохраняет преемственность с первых этапов конфликта. Он отметил, что последние заявления представителей Вашингтона свидетельствуют о продолжении прежней линии.
При этом помощник президента РФ указал, что нынешний подход США имеет определенные особенности по сравнению с политикой предыдущей администрации. Однако, как подчеркнул Ушаков, речь идет лишь о некоторых нюансах, а не о принципиальном изменении курса.
Комментируя возможность возвращения к более конструктивному формату взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, он заявил, что не берется прогнозировать дальнейшие шаги американской стороны.
Вместе с тем дипломат обратил внимание на то, что США, по его оценке, фактически не отказывались от выбранной ранее стратегии в отношении украинского кризиса. По его словам, поддержка Киева остается ключевым элементом американской политики на данном направлении.
Петербургский международный экономический форум завершится 6 июня. В рамках мероприятия российские официальные лица, представители бизнеса и зарубежные гости обсуждали вопросы мировой экономики, международного сотрудничества и актуальной внешнеполитической повестки.
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