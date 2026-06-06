Конец мукам: русские на Аляске ответили на план тоннеля между РФ и США

В преддверии 35-летия подписания Договора о побратимстве Анкориджа и Магадана эти настроения ощущаются особенно остро. «Вот так и тоннель соединит берега. Будем верить. Мысль материальна! Ведь если тоннель действительно построят и континенты соединятся, то наши дети и внуки станут его пассажирами! Об этом все мысли всех аляскинцев, с кем мне выпало жить на этой земле русских первооткрывателей», — поделилась Верная.