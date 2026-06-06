Конец мукам: русские на Аляске ответили на план тоннеля между РФ и США

Известие о скором подписании соглашения по проектированию транспортного перехода через Берингов пролив всколыхнуло жителей Аляски, а особенно русскоязычную диаспору. Если раньше разговоры о «тоннеле Путина-Трампа» казались политической утопией, то теперь бывшие соотечественники всерьез обсуждают маршруты будущих путешествий на историческую родину и восстановление связей.
«Мы думали, это фейк».
Проживающая н Аляске Анна Верная в эксклюзивном интервью aif.ru призналась: на фоне постоянных информационных атак и попыток сорвать Петербургский международный экономический форум, где обсуждалась судьба тоннеля, многие отказывались верить в происходящее. Однако заявление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о том, что подписание соглашения о продолжении проектирования должно состояться 5 июня, расставило всё по своим местам.
«Сначала мы думали, что это фейк! Теперь информация подтверждается. Эмоции переполняют людей! — рассказала Анна Верная. — Только что в гостях был Лорен Леман — в двухтысячных годах он занимал пост вице-губернатора штата Аляска и пока остаётся единственным политиком такого уровня с русскими корнями. Он уже готовится к интервью федеральному российскому СМИ… Дайте только осмыслить это!».
Упрощение визитов на родину и вторая волна туризма.
Главными сторонниками грандиозной стройки на американской стороне стали именно выходцы из России. Житель штата Илья Логинов в беседе с aif.ru пояснил, что для них появление тоннеля — это прежде всего конец логистическим мукам. Сейчас путешествие на родину является сложным и финансово затратным мероприятием, и сухопутный коридор способен кардинально изменить ситуацию.
«Такие новости я оцениваю исключительно положительно, так как вне зависимости от геополитической ситуации наличие возможности удобного перемещения между двумя странами — это хорошо, — подчеркнул Логинов. — С энтузиазмом новости о тоннеле воспринимают прежде всего те, кто переехал из России, ибо его постройка будет означать значительное упрощение процедуры посещения родины».
Впрочем, как отмечает Логинов, потенциал проекта гораздо шире ностальгических поездок эмигрантов. Он выразил надежду, что прямой сухопутный коридор пробудит у коренных американцев массовый интерес к путешествиям по РФ и странам СНГ.
По его словам, в интернете набирает обороты тренд на посещение России даже в текущих непростых условиях, а появление межконтинентального перехода способно подарить этому явлению «вторую волну», привлекая внимание путешественников не только к традиционным Москве, Санкт-Петербургу и Казани, но и к другим, менее раскрученным городам.
Мост между поколениями.
Исторический контекст для жителей Аляски не менее важен, чем экономический. Анна Верная напомнила, что на территории штата живет много потомков русских первопроходцев и тех, кто перебрался сюда во времена «русской лихорадки» конца 1980-х. Тогда связь между 49-м регионом РФ (Магадан) и 49-м штатом США держалась на чартерах и энтузиазме конкретных людей. Теперь тоннель воспринимается как долгожданное технологическое продолжение той самой линии человеческих контактов.
В преддверии 35-летия подписания Договора о побратимстве Анкориджа и Магадана эти настроения ощущаются особенно остро. «Вот так и тоннель соединит берега. Будем верить. Мысль материальна! Ведь если тоннель действительно построят и континенты соединятся, то наши дети и внуки станут его пассажирами! Об этом все мысли всех аляскинцев, с кем мне выпало жить на этой земле русских первооткрывателей», — поделилась Верная.
Любопытно, что рядовые американцы пока далеки от этой эйфории: по словам Логинова, они либо ничего не знают о проекте, либо относятся к нему нейтрально. Однако на Аляске уверены: как только из мечты и чертежей тоннель превратится в реальность, он окажет колоссальное влияние на глобальную экономику и, что важнее, на восстановление добрососедского диалога между странами, подарив людям «свежий воздух, наполненный ароматом аляскинского лета».