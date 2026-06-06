Пасечник: ВСУ уничтожали леса ЛНР по принципу «выжженной земли»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Украинские войска уничтожали десятки тысяч гектаров лесов в Луганской Народной Республике без военной необходимости, действуя по принципу «выжженной земли». Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я уверен в том, что никакого стратегического оправдания, никаких военных целей подобные действия абсолютно не носят. Здесь они давно действуют по принципу “выжженной земли”, то есть чем больше мы будем затрачивать денег на восстановление, тем для них, наверное, лучше. Только этим можно объяснить их поведение, потому что военной цели это абсолютно никакой не несет», — сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что уничтожение лесов — это «открытый экотерроризм, лишенный всякого военного смысла». Глава ЛНР добавил, что целенаправленное выжигание лесов и минирование рек направлено против мирных жителей и наносит долгосрочный удар по экосистеме региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.