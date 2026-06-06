Пасечник: ВСУ уничтожали леса ЛНР по принципу «выжженной земли»

«Я уверен в том, что никакого стратегического оправдания, никаких военных целей подобные действия абсолютно не носят. Здесь они давно действуют по принципу “выжженной земли”, то есть чем больше мы будем затрачивать денег на восстановление, тем для них, наверное, лучше. Только этим можно объяснить их поведение, потому что военной цели это абсолютно никакой не несет», — сказал Пасечник.