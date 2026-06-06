Монголия и ЕАЭС выходят на новый этап торгового партнерства

Во встрече принял участие министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Соглашение вступит в силу уже в июле.
Российскую делегацию на переговорах возглавил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, член Совета Евразийской экономической комиссии Алексей Оверчук.
Монгольскую сторону представлял заместитель председателя Великого Государственного Хурала Монголии Бухчулуун Пурэвдорж.
Участники обсудили перспективы сотрудничества после вступления в силу Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией.
«Имплементация Соглашения должна быть эффективна с первого дня его вступления в силу. В этой связи проводим необходимую работу как внутри ЕАЭС, так и в кооперации с монгольскими коллегами», — отметил Андрей Слепнев.
Какие направления станут приоритетными.
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения торгово-экономического взаимодействия и обозначили ключевые направления совместной работы.
Особое внимание планируется уделить:
сельскому хозяйству; ветеринарному сотрудничеству; техническому регулированию; таможенному взаимодействию; развитию электронной торговли.
По мнению участников встречи, реализация этих направлений позволит вывести экономическое сотрудничество между странами на качественно новый уровень.
Что предусматривает соглашение.
Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией было подписано 27 июня 2025 года.
Документ вступит в силу 22 июля 2026 года.
Соглашение предусматривает:
снижение или обнуление таможенных пошлин по 367 товарным субпозициям; расширение взаимного доступа товаров на рынки сторон; упрощение торговых процедур; развитие экономической кооперации.
Первоначально соглашение рассчитано на три года с возможностью автоматического продления еще на один трехлетний период.
Ключевой момент.
Запуск торгового соглашения открывает новые возможности для расширения взаимной торговли между государствами ЕАЭС и Монголией. Снижение тарифных барьеров, развитие электронной торговли и углубление сотрудничества в аграрной сфере могут способствовать росту товарооборота, укреплению логистических связей и созданию новых возможностей для бизнеса.