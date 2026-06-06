Экс-чиновник обвинил власти Италии в высоких ценах на энергию

«Поэтому им следует немедленно прекратить любую помощь Украине и перенаправить все средства на помощь населению. В противном случае они совершат ошибку дважды. Цены на энергоресурсы высоки, это первая ошибка, и теперь они дают больше денег (Украине — ред), не оказывая помощи, и удваивают проблему», — сказал Джерачи.