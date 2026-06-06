С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Итальянскому правительству следует перенаправить средства, которые оно передает украинским властям, на поддержку собственного населения, высокие цены на энергоносители стали следствием помощи Киеву, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.
«Роль правительства заключается в заботе о своих гражданах, а не о жителях других стран. Приоритетом является благополучие итальянского народа. Счета на энергию высоки из-за действий правительства. Они должны исправить проблему, которую сами создали», — заявил он агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
«Поэтому им следует немедленно прекратить любую помощь Украине и перенаправить все средства на помощь населению. В противном случае они совершат ошибку дважды. Цены на энергоресурсы высоки, это первая ошибка, и теперь они дают больше денег (Украине — ред), не оказывая помощи, и удваивают проблему», — сказал Джерачи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.