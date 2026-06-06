Япония и Индонезия договорились обсудить поставки японских эсминцев

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Япония и Индонезия договорились начать переговоры о возможном экспорте японских эсминцев класса «Асагири» после отмены Токио ограничений на поставки вооружений. Об этом сообщило японское Минобороны после переговоров его главы Синдзиро Коидзуми с индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином.
«Министры приветствовали прогресс в обсуждениях в рамках рабочей группы, которую они решили создать на встрече в мае в рамках пересмотренной системы передачи [Японией] оборонного оборудования и технологий», — говорится в сообщении. Индонезийский министр, как отмечается, «выразил намерение реализовать сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий, включая передачу эсминцев класса “Асагири” и другого оборудования».
Япония и Индонезия уже заключили соответствующее соглашение, которое открывает возможность для поставок такого оборудования.
Эсминцы класса «Асагири» поступили на вооружение Сил самообороны Японии в 1988 году и использовались в ходе операции по борьбе с пиратами у берегов Сомали.
Ранее Япония уже договорились о поставке Филиппинам порядка пяти подержанных ракетных эсминцев класса «Абукума», которые вскоре будут списаны из состава японских ВМС.