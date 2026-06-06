Япония и Индонезия договорились обсудить поставки японских эсминцев

«Министры приветствовали прогресс в обсуждениях в рамках рабочей группы, которую они решили создать на встрече в мае в рамках пересмотренной системы передачи [Японией] оборонного оборудования и технологий», — говорится в сообщении. Индонезийский министр, как отмечается, «выразил намерение реализовать сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий, включая передачу эсминцев класса “Асагири” и другого оборудования».