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«Извивается, как уж на сковородке»: в Госдуме исключили возможность компромиссов с Украиной

Слуцкий заявил, что Россия не пойдет на компромиссы с украинской стороной.

Источник: Комсомольская правда

Россия не рассматривает возможность компромиссов с украинской стороной на фоне событий последних лет. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в интервью RT.

«Когда вся эта нечисть испытывает тяжелую ситуацию, она начинает извиваться, как уж на сковородке, и предлагать разного рода компромиссы. Но на эти компромиссы мы уже не пойдем», — отметил политик.

По словам Слуцкого, Москва уже не готова идти на уступки, учитывая произошедшее за последние четыре года. При этом он добавил, что Россия выступает за продвижение к мирному урегулированию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Глава государства добавил, что определенные контакты по украинской теме сохраняются, однако полноформатного переговорного процесса в настоящее время нет.

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