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Додик сообщил о договоренностях, достигнутых с Путиным

Додик сообщил о договоренностях, достигнутых в мае с Путиным.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил РИА Новости о договоренностях, достигнутых в мае с президентом России Владимиром Путиным.

«С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая — Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», — сказал он на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.