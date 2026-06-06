Додик сообщил о договоренностях, достигнутых с Путиным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил РИА Новости о договоренностях, достигнутых в мае с президентом России Владимиром Путиным.
«С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая — Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», — сказал он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.