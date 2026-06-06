Сальдо: Херсонщина помогает в воссоединении семей как в РФ, так и на Украине

«Так случилось, что в этой исторической ситуации были семьи разъединены. Кто-то остался там, на правом берегу (Днепра — прим. ТАСС), кто-то остался, наоборот, на левом берегу, кто-то уехал — в жизни так бывает. И, конечно же, люди хотят воссоединиться. Такие обращения идут и в мой адрес, и в адрес уполномоченного по правам человека, и в адрес уполномоченного по правам детей. Есть и те семьи, которые хотят уехать туда, на территорию Украины или в западные страны. Особенно появляются родители, которые бросили детей у нас, на левобережье, а сейчас хотят их забрать. В этом случае мы, в общем-то, благородно выстраиваем свою позицию — помогаем таким детям уехать к своим родителям», — сказал Сальдо.