Дрозденко: над территорией Ленобласти сбито 25 БПЛА

Над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram.
В аэропорту Пулково действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов.
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