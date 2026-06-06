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Дрозденко: над территорией Ленобласти сбито 25 БПЛА

Над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram.

В аэропорту Пулково действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов.

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