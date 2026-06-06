Долетят до Вашингтона: США в панике от новых суперракет Ирана

«С другой стороны, это предупреждение и США, и всему коллективному Западу. Дана команда написать такую статью, чтобы показать: Иран будет и способен защищаться, и не просто защищаться, а наносить ответный, очень мощный удар по тем субъектам агрессии, которые нападают или осуществляют агрессию против Ирана. Это предупреждение, что США теперь не удастся отсидеться, если они начнут агрессию против Ирана. Если они думают, что удары будут только по американским базам на Ближнем Востоке, то они заблуждаются. Их прямо предупреждают: теперь будут удары непосредственно по военным объектам на территории США в случае нападения и ударов по Ирану», — объяснил политолог.