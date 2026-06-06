Долетят до Вашингтона: США в панике от новых суперракет Ирана

Иранские парламентарии обратились к аятолле Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили национальные СМИ.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев расшифровал послание, которое передал Вашингтону Тегеран в этих публикациях.
Эксперт обратил внимание на то, что информация опубликована в иранских СМИ. По его словам, обращение парламентариев к аятолле — лишь информационный повод. На самом деле соответствующее вооружение уже есть у Ирана.
«Скорее всего, уже что‑то разработано либо появится в самой краткосрочной перспективе, раз такая информация обнародована. Через СМИ идёт легитимизация и узаконивание разработки данных ракет», — сказал он.
При этом политолог подчеркнул, что основная задача этой публикации — воздействовать на противника.
«С другой стороны, это предупреждение и США, и всему коллективному Западу. Дана команда написать такую статью, чтобы показать: Иран будет и способен защищаться, и не просто защищаться, а наносить ответный, очень мощный удар по тем субъектам агрессии, которые нападают или осуществляют агрессию против Ирана. Это предупреждение, что США теперь не удастся отсидеться, если они начнут агрессию против Ирана. Если они думают, что удары будут только по американским базам на Ближнем Востоке, то они заблуждаются. Их прямо предупреждают: теперь будут удары непосредственно по военным объектам на территории США в случае нападения и ударов по Ирану», — объяснил политолог.
Перенджиев обратил внимание на то, что межконтинентальные баллистические ракеты будут нацелены в первую очередь на военные базы на территории США.
«Думаю, основными целями станут военные базы, непосредственно находящиеся на территории США, а также военная инфраструктура, склады, вооружение, военная техника, чтобы даже на таком расстоянии американцы почувствовали этот удар. Может быть, целью станет и Пентагон, но не в первую очередь. От ударов по Белому дому воздержатся — это будет как крайняя мера», — подытожил эксперт.