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КСИР ударил по военным базам США после атаки на острова Сирик и Кешм

Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Life.ru

«Иранский корпус стражей исламской революции нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении. КСИР также отчитался об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм.

Ранее иранские беспилотники и ракеты атаковали Бахрейн и Кувейт, силы ПВО обеих стран приведены в повышенную готовность, в государствах прозвучали сирены, а граждан призвали укрыться в безопасных местах. Кувейтская армия заявила, что любые возможные взрывы являются результатом работы систем ПВО по перехвату целей. Министерство внутренних дел Бахрейна также подтвердило звучание сирен.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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