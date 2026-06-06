КСИР ударил по военным базам США после атаки на острова Сирик и Кешм

«Иранский корпус стражей исламской революции нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении. КСИР также отчитался об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.