КСИР ударил по военным базам США после атаки на острова Сирик и Кешм

«Иранский корпус стражей исламской революции нанёс удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — говорится в сообщении. КСИР также отчитался об атаке на четыре танкера, пытавшихся без разрешения пересечь Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу CENTCOM сообщил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм.
Ранее иранские беспилотники и ракеты атаковали Бахрейн и Кувейт, силы ПВО обеих стран приведены в повышенную готовность, в государствах прозвучали сирены, а граждан призвали укрыться в безопасных местах. Кувейтская армия заявила, что любые возможные взрывы являются результатом работы систем ПВО по перехвату целей. Министерство внутренних дел Бахрейна также подтвердило звучание сирен.
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