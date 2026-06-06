Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ведет переговоры об отмене виз с четырьмя странами

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Кроме того, обсуждается отмена виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Кроме того, обсуждается отмена виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз… по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал господин Чернышенко в разговоре с «РИА Новости».

В прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией — безвиз вступил в силу 11 мая этого года, Иорданией и Мьянмой, отметил вице-премьер.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше