Россия ведет переговоры об отмене виз с четырьмя странами

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене визового режима. Кроме того, обсуждается отмена виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама.