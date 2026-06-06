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Риттер: Украина не получит ракеты Patriot, потому что они нужны США

Украина не получит ракеты для комплексов Patriot, поскольку они необходимы самим Соединённым Штатам, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Украина не получит ракеты для комплексов Patriot, поскольку они необходимы самим Соединённым Штатам, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон больше не намерен «слепо поддерживать» Киев.

«США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает», — сказал Риттер РИА Новости на ПМЭФ.

Он также выразил мнение, что в Соединённых Штатах растёт раздражение действиями украинских властей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страны Запада затягивают решение по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot.

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