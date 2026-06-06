Экс-главе ТУ Росимущества по Приморью и его соучастникам вынесены приговоры по коррупционному делу

С июля 2021 года по март 2023 года один из жителей региона создал преступное сообщество. В группировку вошли тогдашний руководитель территориального органа Росимущества Денис Горовчук и его подчинённый.
Группировка занималась хищением имущества, переданного на хранение в ведомство, для его продажи. Выручку соучастники присваивали себе.
Руководитель ведомства за взятки оказывал соучастникам общее покровительство и помогал в реализации вверенных ценностей.
Прокуратура информирует, что «в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, руководство и участие в нём), п. “б” ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. “в” ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. “в”, “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот товаров и продукции без обязательной маркировки, совершённый в особо крупном размере)».
Бывший чиновник получил самый строгий приговор из всей ОПГ — 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Создателю группировки назначено 19 лет. Остальным соучастникам назначены меньшие сроки.
Принято решение о дополнительном наказании — запрете занимать определённые должности, штрафах и ограничении свободы. Средства, аналогичные сумме взяток и стоимости незаконно реализованного имущества, конфискованы.
Сумма ущерба, причинённого бюджету страны, превысила 60 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества соучастников превысила 600 миллионов.
Денис Горовчук дважды баллотировался в мэры Владивостока, но в финал не попал ни разу. В 2017 году администрацию городского округа возглавил Виталий Веркеенко, в 2019 году — Олег Гуменюк.
Горовчук руководил территориальным управлением Росимущества до ареста по коррупционному делу в ноябре 2023 года.