Экс-главе ТУ Росимущества по Приморью и его соучастникам вынесены приговоры по коррупционному делу

Прокуратура информирует, что «в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, руководство и участие в нём), п. “б” ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. “в” ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. “в”, “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот товаров и продукции без обязательной маркировки, совершённый в особо крупном размере)».