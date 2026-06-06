ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем, рассказал пленный

КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и только спустя четверо суток смогла прибыть к месту назначения, рассказал РИА Новости входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
«Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП (комплексный сборный пункт — ред.). Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска (украинское название города Красноармейск — ред.). Перешли там через “мост смерти”, каким-то чудом — это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись», — сообщил пленный.
По его словам, из навигационных средств у них была только офлайн-карта военного мессенджера MilChat для солдат ВСУ в телефоне, но разобраться в ней могли далеко не все. Сам Жарков плохо понял, как ей пользоваться, и группа сбилась с пути у железной дороги.
«Мы не могли пересечь одну из точек, так как там уже очень много птичек (дронов — ред.) висело. Пройти почти нереально. Мы шли до позиции четверо суток. Но одни сутки мы вообще, грубо говоря, сидели на одном месте. Там был небольшой окопчик, и мы в нем засели», — рассказал Жарков.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация.