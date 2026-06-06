ВСУ заблудились по дороге на позиции под Добропольем, рассказал пленный

По его словам, из навигационных средств у них была только офлайн-карта военного мессенджера MilChat для солдат ВСУ в телефоне, но разобраться в ней могли далеко не все. Сам Жарков плохо понял, как ей пользоваться, и группа сбилась с пути у железной дороги.