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Адвокат Борзенко: за шумные посиделки и громкую технику на даче грозит штраф

Режим тишины на дачных участках регулируется региональными законами — единых федеральных часов запрета для всей страны не существует, рассказала в беседе с RT адвокат, руководитель дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Источник: RT на русском

Режим тишины на дачных участках регулируется региональными законами — единых федеральных часов запрета для всей страны не существует, рассказала в беседе с RT адвокат, руководитель дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Под ограничения подпадают громкая музыка или разговоры в ночное время, шум от генераторов, бензопил, газонокосилок, перфораторов и другой шумной техники. Для закона значение имеет не сам источник звука, а факт нарушения покоя в запрещённое время», — подчеркнула эксперт.

Например, в Московской области действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», который запрещает шум в ночное время, а также ограничивает проведение шумных ремонтных работ в определённые часы, уточнила она.

«За нарушение для граждан предусмотрен административный штраф от 1 до 3 тыс. рублей, повторное нарушение в течение года грозит штрафом до 4 тыс. рублей. В других регионах размеры санкций и часы тишины отличаются, поэтому ориентироваться нужно на законодательство конкретного субъекта РФ», — отметила специалист.

По её словам, полиция вправе пресекать нарушение, фиксировать обстоятельства и составлять материалы для привлечения к ответственности.

«Решение о назначении штрафа принимается в порядке, установленном региональным законодательством об административных правонарушениях. Правление СНТ не вправе разрешать шумные работы в часы, когда региональный закон прямо запрещает подобные действия», — объяснила адвокат.

Если шум становится постоянным, соседи вправе обратиться в суд с требованием устранить нарушение права на пользование жилым домом и земельным участком, дополнила она.

«Основанием для иска могут стать регулярные жалобы, вызовы полиции, материалы проверок и иные доказательства систематического нарушения режима тишины», — заключила Борзенко.

Ранее юрист рассказала, что турист может потребовать другой номер при шуме ночью.