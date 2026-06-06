Адвокат Борзенко: за шумные посиделки и громкую технику на даче грозит штраф

«Под ограничения подпадают громкая музыка или разговоры в ночное время, шум от генераторов, бензопил, газонокосилок, перфораторов и другой шумной техники. Для закона значение имеет не сам источник звука, а факт нарушения покоя в запрещённое время», — подчеркнула эксперт.