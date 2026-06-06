СМИ: в Британии убрали с банкнот Черчилля, Остин и Тьюринга

Критике подверглись не только конкретные деятели, но и достопримечательности, и даже природные объекты: исследование показало, что в постройках и памятниках времен правления королевы Виктории или короля Георга V можно увидеть связи с колониализмом и рабством, а белые скалы Дувра, считающиеся одним из символов Великобритании, и вовсе могут носить характер политического заявления из-за ассоциации с границами государства.