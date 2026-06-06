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Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили более 50 солдат ВСУ

Артиллерийские расчеты в темное время суток выполнили свыше 50 огневых задач в рамках контрбатарейной борьбы, сообщили в группировке войск.

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» в темное время суток уничтожили более 50 солдат ВСУ, САУ М109 «Паладин» и 5 боевых бронированных машин в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 50 огневых задач в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 50 солдат ВСУ, САУ М109 “Паладин” и 5 единиц боевых бронированных машин», — рассказали там.