Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили более 50 солдат ВСУ

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» в темное время суток уничтожили более 50 солдат ВСУ, САУ М109 «Паладин» и 5 боевых бронированных машин в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.