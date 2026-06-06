В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Отбой беспилотной опасности», — написал Меняйло в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше