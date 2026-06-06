Орден под вопросом: десятки депутатов ЕС выступили против Зеленского

Поводом для критики со стороны ряда европейских политиков стали решения, принятые украинскими властями в конце мая. В частности, внимание вызвало участие Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации), а также присвоение одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА*». Ранее аналогичную реакцию эти шаги вызвали в Польше, где президент Кароль Навроцкий инициировал обсуждение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.