Орден под вопросом: десятки депутатов ЕС выступили против Зеленского

Группа депутатов Европейского парламента выступила с инициативой лишить Владимира Зеленского Европейского ордена «За заслуги». О соответствующем обращении к председателю Европарламента Роберте Метсоле сообщила в социальной сети X польский евродепутат Анна Брылка.
По ее словам, обращение подписали несколько десятков парламентариев. Авторы инициативы связывают свое требование с недавними решениями украинского руководства, которые, по их мнению, связаны с чествованием деятелей УПА (экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации).
Брылка заявила, что награда была вручена Зеленскому за вклад в европейскую интеграцию и поддержку европейских ценностей. При этом, как утверждают инициаторы обращения, подобные действия несовместимы с основаниями, по которым присуждается орден.
К публикации евродепутат приложила документы с подписями участников инициативной группы. На опубликованных материалах можно различить не менее трех десятков фамилий депутатов Европарламента.
Европейский орден «За заслуги» был вручен Зеленскому 19 мая 2026 года на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Эта награда считается одной из высших общеевропейских форм признания заслуг в сфере продвижения европейской интеграции и ценностей.
Поводом для критики со стороны ряда европейских политиков стали решения, принятые украинскими властями в конце мая. В частности, внимание вызвало участие Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации), а также присвоение одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА*». Ранее аналогичную реакцию эти шаги вызвали в Польше, где президент Кароль Навроцкий инициировал обсуждение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.
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* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.