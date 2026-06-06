Чернышенко: Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами

Ранее сообщалось, что россияне стали реже получать шенгенские мультивизы. По итогам 2025 года страны Шенгенской зоны оформили гражданам России около 176 тыс. виз для многократного въезда, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом общее число одобренных заявлений выросло до почти 630 тыс., а доля отказов снизилась с 7,4% до 6,3%. Больше всего многократных виз россиянам выдала Италия, далее следовали Греция, Франция и Болгария.