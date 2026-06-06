Дроноводы «Севера» уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” были вскрыты огневые позиции и движение техники ВСУ в Харьковской и Сумской областях», — сообщил собеседник агентства из группировки войск.
По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
«В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117, бронетранспортер “Козак”, пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ», — добавил он.