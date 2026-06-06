Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроноводы «Севера» уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом и Сумами.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” были вскрыты огневые позиции и движение техники ВСУ в Харьковской и Сумской областях», — сообщил собеседник агентства из группировки войск.

По его словам, координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.

«В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М1117, бронетранспортер “Козак”, пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ», — добавил он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше