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Дипмиссия России в ООН рассказала о значении слова «лепота»

Российское постпредство при ООН в рамках мероприятий ко Дню русского языка рассказало гостям о значении слова «лепота».

Российское постпредство при ООН в рамках мероприятий ко Дню русского языка рассказало гостям о значении слова «лепота».

На подготовленной российской миссией экспозиции также были представлены объяснения слов «житие» и «зиждить» на английском языке, пишет РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие прошло в честь 225-летия со дня рождения писателя Владимира Даля.

Кроме того, гостей угощали пирожками и квасом, а также знакомили с русской музыкальной классикой под произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского.

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