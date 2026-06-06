Дипмиссия России в ООН рассказала о значении слова «лепота»

Российское постпредство при ООН в рамках мероприятий ко Дню русского языка рассказало гостям о значении слова «лепота».
На подготовленной российской миссией экспозиции также были представлены объяснения слов «житие» и «зиждить» на английском языке, пишет РИА Новости.
Отмечается, что мероприятие прошло в честь 225-летия со дня рождения писателя Владимира Даля.
Кроме того, гостей угощали пирожками и квасом, а также знакомили с русской музыкальной классикой под произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского.
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