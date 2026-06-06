Губернатор Виталий Хоценко встретился с Германом Грефом на ПМЭФ-2026

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Основное внимание на встрече было уделено проектам благоустройства и совместным инициативам, которые будут реализованы в Омске в этом году, когда город носит статус Культурной столицы России.
По словам Хоценко, обсуждение охватило множество идей и мероприятий, которые направлены на развитие культурной инфраструктуры региона. Губернатор также отметил, что горожан ждут интересные сюрпризы в рамках запланированных инициатив.
Ожидается, что сотрудничество со Сбером даст новый импульс для реализации культурных проектов в Омске и повысит качество жизни местных жителей.