Уиткофф и Кушнер проконсультировались с экспертами по атому

Согласно публикации, Вашингтон пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Тегераном, чтобы закончить конфликт и начать углубленные переговоры по атому; на случай начала переговоров у него должны быть подготовленные эксперты. По словам американских чиновников, стороны пока не могут согласовать отдельные пункты меморандума, и на данный момент неизвестно, удастся ли прийти к соглашению.