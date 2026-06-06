Уиткофф и Кушнер проконсультировались с экспертами по атому

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретились со специалистами в области атомной энергетики. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, в перспективе эти эксперты могут быть привлечены к переговорному процессу между США и Ираном.
Отмечается, что в четверг советники президента посетили государственную лабораторию в Ок-Ридж (штат Теннесси) для консультаций с группой технических экспертов. Предполагается, что они способны сыграть значимую роль в переговорах с Тегераном по ядерной программе.
Согласно публикации, Вашингтон пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Тегераном, чтобы закончить конфликт и начать углубленные переговоры по атому; на случай начала переговоров у него должны быть подготовленные эксперты. По словам американских чиновников, стороны пока не могут согласовать отдельные пункты меморандума, и на данный момент неизвестно, удастся ли прийти к соглашению.
По данным издания, состоявшаяся встреча не является гарантией заключения сделки, однако она служит индикатором, указывающим на серьезный этап переговоров.