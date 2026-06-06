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Число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до девяти

Средства противовоздушной обороны армии России уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны армии России уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале. Таким образом, число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до девяти.

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотников.

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