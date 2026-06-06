Средства противовоздушной обороны армии России уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале. Таким образом, число сбитых за ночь на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до девяти.
Ранее стало известно, что над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотников.
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