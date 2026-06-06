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Пленный боевик: группа ВСУ четыре дня искала путь к позициям под Добропольем

Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и смогла добраться до места назначения только спустя четыре дня.

Группа украинских военнослужащих, направлявшаяся на позиции в район Доброполья в ДНР, заблудилась и смогла добраться до места назначения только спустя четыре дня.

Об этом РИА Новости рассказал этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ. По его словам, группа сбилась с маршрута после выхода с комплексного сборного пункта.

«Мы шли до позиции четверо суток», — сказал Жарков.

Он утверждает, что из средств навигации у военнослужащих была только офлайн-карта в военном мессенджере, которой могли пользоваться не все.

По словам пленного, часть времени группа провела в укрытии, поскольку не могла продолжить движение из-за активности беспилотников.

Ранее Жарков рассказал, как решил сбежать с позиций после перевода в роту огневой поддержки.