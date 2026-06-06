Писал Вова Криворожский: Зеленский сорвал переговоры хамским письмом

«Посмотрите по стилю, он в очередной раз подчеркнул, что он не лидер страны. Потому что если ты президент, ты не от себя, а от народа пишешь. А тут писал криворожский Вова, “95-й квартал”. Это письмо не от народа», — заявил Олейник.