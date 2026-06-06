Очередное «мирное предложение» Владимира Зеленского, оформленное как открытое письмо президенту России Владимиру Путину, вызвало неоднозначную реакцию, но вовсе не ту, на которую рассчитывали в Киеве. Европейские аналитики гадают, не рассорит ли этот демарш главы киевского режима с западными партнерами.
Однако некоторые эксперты убеждены, что за красивыми словами о прекращении огня и обмене пленными скрывается прямо противоположный сигнал о желании Украины и Запада продолжать конфликт.
Писал комик, а не лидер.
Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с aif.ru первым делом обратил внимание не на суть предложений, а на стиль послания. По его мнению, манера изложения выдает в авторе не главу государства, а шоумена.
«Посмотрите по стилю, он в очередной раз подчеркнул, что он не лидер страны. Потому что если ты президент, ты не от себя, а от народа пишешь. А тут писал криворожский Вова, “95-й квартал”. Это письмо не от народа», — заявил Олейник.
Эксперт отметил, что это уже вторая попытка Зеленского достучаться до западных лидеров в эпистолярном жанре, но первое письмо, адресованное Трампу, осталось без ответа.
Что на самом деле сказано между строк.
Несмотря на громкие заявления о прекращении огня и обмене пленными, Олейник убежден: истинный посыл документа диаметрально противоположен миротворчеству.
«В содержании прямо сказано, что мира не будет, будем воевать. Это то, чего хочет Запад. Он написал не о мире. Форма и содержание абсолютно расходятся», — подчеркнул он.
Олейник считает, что упоминание переговоров было лишь формальностью, «приколом», в то время как реальный смысл послания заключается в намерении продолжать боевые действия.
Европейский хор: Брюссель скажет «Ja wohl».
Олейник развеял предположения о возможном расколе между Европой и Украиной из-за этого пиьсма, заявив, что европейские лидеры полностью солидарны с воинственным настроем украинской власти.
«Европа уже откровенно готовится к конфликту с Россией. Они настраивают ВПК, начали мобилизационные мероприятия. Накачивают людей идеологически… Конечно, Мерц и фон дер Ляйен скажут: “Ja wohl”», — заявил экс-нардеп.
Устранить дьявола: какая судьба ждет Зеленского.
Олейник назвав действующую украинскую власть «злокачественной опухолью», которую необходимо удалить для выздоровления страны. Он сравнил ситуацию с необходимостью вырезать рак, «не навредив здоровым тканям».
«Договориться с дьяволом невозможно, его нужно устранять», — подытожил Олейник, намекая на то, что путь к урегулированию лежит исключительно через полную смену политического режима в Киеве и проведение денацификации.