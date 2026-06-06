Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами

РИА Новости: элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна», — рассказал собеседник агентства.

Это элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ, сформированное в марте 2022 года в городе Житомир.

Бригада носит имя Ивана Богуна — казацкого полковника середины XVII века, соратника Богдана Хмельницкого. Богун известен участием в восстании против Речи Посполитой. Однако он был противником сближения Войска Запорожского с Россией. Когда в 1654 году в Переяславле приняли решение об объединении территории Войска Запорожского с Россией, Богун не присутствовал на Раде и не приносил присягу русскому царю.