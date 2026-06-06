МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Элитная 1-я бригада спецназа ВСУ понесла большие потери под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна», — рассказал собеседник агентства.
Это элитное тактическое соединение в составе Сухопутных войск ВСУ, сформированное в марте 2022 года в городе Житомир.
Бригада носит имя Ивана Богуна — казацкого полковника середины XVII века, соратника Богдана Хмельницкого. Богун известен участием в восстании против Речи Посполитой. Однако он был противником сближения Войска Запорожского с Россией. Когда в 1654 году в Переяславле приняли решение об объединении территории Войска Запорожского с Россией, Богун не присутствовал на Раде и не приносил присягу русскому царю.