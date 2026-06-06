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Боец Бурка: группировка «Север» уничтожила опорный пункт ВСУ в Сумской области

Цель поразил расчет беспилотных летательных аппаратов группировки, рассказал военный.

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотных летательных аппаратов 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорный ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор беспилотных систем с позывным Бурка.

«Разведка передала, что обнаружили опорный пункт противника на окраине леса. Отработали по нему. Стабильно уничтожаем опорные пункты, живую силу противника. Работа ежедневная, противник закопался очень глубоко, но у нас все получается», — рассказал он.

Бурка добавил, что благодаря вовремя полученной и проверенной информации от разведки, российские военные смогли найти и уничтожить хорошо спрятанные позиции украинских вооруженных сил в густом лесу.