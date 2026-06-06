Социолог рассказал, на сколько сократится население Украины через 25 лет

«У современной Украины практически отсутствуют возможности для ощутимого замедления депопуляционного тренда, не говоря уже о его остановке… будет предельно сложно удержаться даже на уровне 25 миллионов человек, и в начале 2050-х годов численность ее населения с большой вероятностью будет располагаться в диапазоне 20−24 миллионов человек», — говорится в статье.