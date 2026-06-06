ЦБ перейдёт к расчёту курса евро через доллар США с 8 июня

Банк России с 8 июня изменит методику расчёта официального курса евро к рублю. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно новым правилам, официальный курс евро будет определяться на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США, установленного Европейским центральным банком по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.
Ранее аналитик Наталья Ващелюк заявила, что при сдержанном спросе на импорт и умеренном оттоке капитала курс доллара в июне может составить около 75 рублей.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин между тем спрогнозировал, что в 2026 году курс доллара будет в основном находиться в диапазоне 63—72 рубля.