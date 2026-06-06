Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Страны Прибалтики не должны рассчитывать на действие пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провокационные действия в отношении России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Картайзер прокомментировал сообщения о возможных провокациях и рисках дальнейшей эскалации между Россией и отдельными странами Восточной Европы, в частности, прибалтийскими государствами.
«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат», — сказал собеседник агентства.
По словам Картайзера, НАТО является «оборонительным союзом», а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, а не в ситуациях, когда отдельные страны сами способствуют эскалации напряженности.
Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.