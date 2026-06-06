Опубликованное в Сети открытое письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину с предложением личной встречи и переговоров вызвало у экспертов много вопросов. Главная интрига: кто на самом деле стоит за этим текстом — сам Зеленский или его западные кураторы? Ответы на этот вопрос дали в эксклюзивных комментариях aif.ru политолог Александр Перенджиев и экс‑депутат Верховной Рады Олег Царёв.
«Думаю, это не Зеленский»: кто на самом деле написал письмо.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев выразил сомнение в том, что автором письма является Зеленский.
«Думаю, что это не Зеленский всё это придумал. От имени Зеленского всю эту историю разработали кураторы из Великобритании и ждут, как Путин будет на это всё реагировать. Понятно, что Зеленский не хочет никакого мира. Здесь просто обычный троллинг, попытка втянуть в нехорошую словесную перепалку. Поэтому в письме и тема Приднестровья затрагивается как болезненная для нас, для России, чтобы устроить провокацию, заставить как‑то на это реагировать», — объяснил свою позицию эксперт.
По мнению политолога, Лондон выступает главным драматургом этой постановки. Британские кураторы прекрасно понимают, что прямо сейчас никто в Киеве не готов к реальным переговорам, но им нужно создать иллюзию активности и одновременно попытаться расшатать позиции Москвы через болезненные геополитические темы.
Мир под обстрелами: главное противоречие письма.
Политолог Перенджиев обратил внимание на то, что открытое письмо Зеленского с предложением переговоров о мире опубликовано на фоне продолжающихся ударов ВСУ по гражданским объектам на территории РФ. Это ключевое противоречие, которое разоблачает истинную природу «мирной инициативы».
«Если на фоне этого письма Киев убивает обычных мирных граждан, то это не желание идти к миру, а желание заставить нас заключить мир на их условиях», — подчеркнул он.
Эксперт обращает внимание на простую логику: когда страна действительно хочет прекратить огонь, она не наносит удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Одновременная рассылка мирных писем и продолжение атак — это классическая тактика гибридной войны, где дипломатия служит лишь прикрытием для военных действий.
«Он пиарщик, он артист»: Царёв о настоящих целях Зеленского.
По мнению экс‑депутата Верховной Рады Украины Олега Царёва, это открытое письмо — ещё один способ для Зеленского привлечь внимание общественности к своей персоне.
«Письмо Зеленского — это не про перемирие, это не сигнал о том, что будет перемирие. Когда люди хотят договориться, когда страны хотят договориться, работает дипломатия. А дипломатия не работает открытыми письмами, дипломатия работает по дипломатическим каналам. Переговоры, как правило, закрыты, обсуждаются детали, и потом лидеры стран или уполномоченные лица уже визируют этот документ. Открытыми письмами обычно начинаются войны, а не договоры о мире», — объяснил свою позицию собеседник издания.
Царёв подчеркнул, что для Зеленского это письмо — лишь пиар.
«Он же пиарщик, он артист. Он думает: “Я написал это письмо, его обсуждают на Украине, есть ряд зарубежных заявлений по этому поводу, Трамп обратил на это внимание”. По этой причине было сделано заявление. Желания договориться прямо сейчас, стремления к мирным переговорам за этим письмом нет», — подчеркнул он.
Главная преграда для мира: кто мешает переговорам.
Олег Царёв поделился мнением, что пока Зеленский остаётся у власти, вопрос с перемирием решён не будет. Зеленскому нужно продолжение конфликта, нужны боевые действия, а не мир.
«Если бы Зеленский куда‑то лично делся, то это могло бы положить начало переговорам. Пока он есть, переговоров не будет, потому что он лично делает всё для того, чтобы не было переговоров и чтобы конфликт продолжался. Он лично стал преградой для мирного процесса», — сказал Царёв и добавил, что Зеленский будет держаться за власть и конфликт до конца.
Глава киевского режима заинтересован в бесконечном военном противостоянии, поскольку его политическое выживание напрямую зависит от продолжения боевых действий.
Кто подпишет мир вместо Зеленского: неожиданный ответ эксперта.
Олег Царёв объяснил, кто может вместо Зеленского подписать договор о перемирии. Вопрос легитимности украинского лидера давно витает в экспертном поле, и экс‑нардеп предложил конкретный вариант.
«Подписать этот документ может глава Верховной Рады или человек, которого уполномочит Верховная Рада. С определёнными натяжками можно считать, что Рада сейчас — это единственный легитимный орган на Украине», — сказал Царёв.
Собеседник издания подчеркнул, что за опубликованным в Сети открытым письмом Зеленского нет реального желания начать мирные переговоры. По его словам, киевский политик будет держаться за власть и конфликт до конца.
«Если бы Зеленский куда‑то лично делся, то это могло бы положить старт переговорам. Пока он есть, переговоров не будет. Он лично стал преградой для мирного процесса», — поделился мнением Царёв.