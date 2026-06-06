Убрать Зеленского: кто может подписать мир с Россией от Украины

«Думаю, что это не Зеленский всё это придумал. От имени Зеленского всю эту историю разработали кураторы из Великобритании и ждут, как Путин будет на это всё реагировать. Понятно, что Зеленский не хочет никакого мира. Здесь просто обычный троллинг, попытка втянуть в нехорошую словесную перепалку. Поэтому в письме и тема Приднестровья затрагивается как болезненная для нас, для России, чтобы устроить провокацию, заставить как‑то на это реагировать», — объяснил свою позицию эксперт.