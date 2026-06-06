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СМИ: НАТО обсуждает новые денежные обязательства по военной помощи Киеву

Politico: НАТО обсуждает новые денежные обязательства по военной помощи Киеву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Страны-члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса.

«Страны НАТО рассматривают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины на сумму в 70 миллиардов евро, которое будет обнародовано во время саммита альянса в Анкаре в следующем месяце», — говорится в публикации издания со ссылкой на четырех дипломатов из стран блока.

Отмечается, что предложение было озвучено немецкой стороной в прошлом месяце. Как заявили два дипломата, 30 миллиардов евро планируется привлечь из ранее согласованного кредита Киеву в 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов евро будут выделены в рамках двусторонних обязательств. По словам собеседников издания, также планируется обеспечить большую прозрачность вокруг финансирования Киева на фоне жалоб ряда государств на свой непропорционально высокий вклад в Украину.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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