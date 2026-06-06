СМИ: НАТО обсуждает новые денежные обязательства по военной помощи Киеву

Отмечается, что предложение было озвучено немецкой стороной в прошлом месяце. Как заявили два дипломата, 30 миллиардов евро планируется привлечь из ранее согласованного кредита Киеву в 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов евро будут выделены в рамках двусторонних обязательств. По словам собеседников издания, также планируется обеспечить большую прозрачность вокруг финансирования Киева на фоне жалоб ряда государств на свой непропорционально высокий вклад в Украину.