Средства ПВО уничтожили ещё 30 беспилотников над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 30 беспилотников над регионом.
Об этом он проинформировал в MAX. Таким образом, число сбитых БПЛА над Ленобластью достигло 55. По словам главы региона, отражение атаки продолжается.
В аэропорту Пулково действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов.
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