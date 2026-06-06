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Средства ПВО уничтожили ещё 30 беспилотников над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 30 беспилотников над регионом.

Источник: RT на русском

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 30 беспилотников над регионом.

Об этом он проинформировал в MAX. Таким образом, число сбитых БПЛА над Ленобластью достигло 55. По словам главы региона, отражение атаки продолжается.

В аэропорту Пулково действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов.

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