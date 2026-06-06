Трамп: у Ирана осталось 21−22% ракет

«У них есть несколько ракет, у них есть несколько беспилотников. Я бы сказал, в процентном отношении, может быть, 21−22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали», — приводятся слова господина Трампа в программе Meet the Press (интервью опубликовано на YouTube).