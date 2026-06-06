Русско-сербский храм готовят к открытию: в Баня-Луке ждут визит Путина

Президент России Владимир Путин может посетить Баня-Луку для участия в открытии русско-сербского храма. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
По словам политика, договоренность о визите сохраняется. Он отметил, что в Баня-Луке готовы принять российского лидера в любое время, когда такая возможность появится.
Речь идет о храме Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, который строится в столице Республики Сербской. Ранее посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов сообщал, что работы по возведению религиозного объекта и связанного с ним российско-сербского культурно-духовного центра продолжаются успешно.
Строительство комплекса ведется уже несколько лет. В сентябре 2018 года в церемонии закладки первого камня участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Проект предусматривает создание единого культурно-религиозного пространства. Помимо храма, в состав комплекса войдет семиэтажный культурно-духовный центр.
Дополнительной особенностью проекта является его международный характер. Инициаторами строительства выступили представители Императорского православного палестинского общества в Республике Сербской и митрополит Баня-Лукский Ефрем Сербской православной церкви. Реализация комплекса осуществляется при поддержке властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Ранее мы писали: Додик рассказал о соглашениях, достигнутых в мае с Путиным.
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