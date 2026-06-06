Русско-сербский храм готовят к открытию: в Баня-Луке ждут визит Путина

Речь идет о храме Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, который строится в столице Республики Сербской. Ранее посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов сообщал, что работы по возведению религиозного объекта и связанного с ним российско-сербского культурно-духовного центра продолжаются успешно.