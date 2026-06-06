РИА Новости: ВС России уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ

Расчёты российских ударных беспилотников уничтожили несколько единиц техники ВСУ и пункт управления БПЛА в Сумской и Харьковской областях.
Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север».
По его словам, операторы беспилотных систем выявили огневые позиции и передвижение украинской техники в ходе выполнения боевых задач в ночное время.
Источник утверждает, что после передачи координат целей расчёты FPV-дронов уничтожили танк Т-62, бронеавтомобиль, два бронетранспортёра и пункт управления БПЛА.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ.