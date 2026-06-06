Непростое время вернулось в отношения России и США, заявил посол

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Непростое время вернулось в отношения России и США, для восстановления связей потребуются подвижнические усилия, сказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
В дипмиссии в Вашингтоне прошел творческий вечер по случаю годовщины со дня рождения Александра Пушкина. Лекцию прочитал знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса.
«В непростое для отношений наших стран время, время холодной войны, которое, к сожалению, вернулось и требует новых подвижнических усилий для восстановления связей между обществами, учеными и простыми людьми, вы смогли объехать необъятную Россию и открыть ее широкой американской аудитории», — сказал Дарчиев, открывая вечер.
Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры». Издание помещено в библиотеку конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент Владимир Путин дал ему российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность. Сейчас Брумфилд — профессор в Университете штата Луизиана.