Боец Карта: группировка «Север» уничтожила более 30 БПЛА ВСУ с начала июня

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 30 беспилотников коптерного типа ВСУ с начала июня в Харьковской области. Украинские солдаты использовали БПЛА для разведки и атак по позициям ВС РФ, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.
«Специалисты беспилотных систем, а также посты воздушного наблюдения и операторы радиолокационных станций 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” держат под контролем воздушное пространство в Харьковской области. За первые дни июня ликвидированы более 30 беспилотников коптерного типа в Харьковской области», — рассказал он.
Карта добавил, что БПЛА коптерного типа использовались украиснкими солдатами для ведения разведки, корректировки огня артиллерии и атак по позициям ВС РФ с помощью сбросов. Для ликвидации дронов ВСУ «Север» применяет коптеры с системой сброса, где вместо боевой части зафиксирована сетка или «гарпун», перебивающие лопасти беспилотнику ВСУ в полете.