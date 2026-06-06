ТАСС: на Украине за неделю силой мобилизовали четверых священников УПЦ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Четверо священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были мобилизованы на Украине за неделю. Это следует из подсчетов ТАСС.
31 мая сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Винницкой области мобилизовали клирика Тульчинской епархии УПЦ протоиерея Владимира Заднепрянца. 1 июня в Кировоградской области сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» УПЦ села Шаровка отца Андрея Лысюка. 4 июня сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма Святого Космы и Дамиана УПЦ села Лысогорка в Хмельницкой области отца Андрея Черного. 5 июня сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ во Владимире-Волынском.
Все четверо священников были доставлены в отделы ТЦК, связь с ними пропала, у похищенного во Владимире-Волынском священнослужителя случился сердечный приступ.
Всего с начала 2026 года на Украине силой были мобилизованы, по подсчетам ТАСС, не менее 28 священников УПЦ, большинство из них были отправлены на военную подготовку для дальнейшей службы.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил предоставлять бронь священникам «критически важных религиозных организаций», а в начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе «специальных критериев».