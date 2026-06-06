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Боец Роланд: FPV-дроны группировки «Север» уничтожили танк Т-62 ВСУ

Военнослужащий сообщил о передаче координат танка взаимодействующим расчетам FPV-дронов.

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил танк Т-62 ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Роланд.

«Во время боевого дежурства в Сумской области обнаружили закрытую огневую позицию, на которой находился замаскированный танк Т-62 ВСУ. Отработали по нему дроном с осколочно-фугасной частью. Передали взимодействующим расчетам FPV-дронов координаты местонахождения танка. Они так же оперативно по нему отработали», — сообщил Роланд.

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