Боец Роланд: FPV-дроны группировки «Север» уничтожили танк Т-62 ВСУ

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил танк Т-62 ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Роланд.
«Во время боевого дежурства в Сумской области обнаружили закрытую огневую позицию, на которой находился замаскированный танк Т-62 ВСУ. Отработали по нему дроном с осколочно-фугасной частью. Передали взимодействующим расчетам FPV-дронов координаты местонахождения танка. Они так же оперативно по нему отработали», — сообщил Роланд.
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