ЦТАК: Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон»

ПХЕНЬЯН, 6 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый эсминец ВМС Корейской народной армии (КНА) «Кан Гон», проходящий проверку готовности к выполнению боевых задач, и ознакомился с его мореходными характеристиками. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, Ким Чен Ын осмотрел центр управления кораблем и другие ключевые посты, ознакомился с планом ходовых испытаний, а также программой проверки систем и вооружений. В его присутствии состоялся выход корабля в море для оценки оперативных возможностей.
Лидер КНДР положительно оценил действия экипажа и характеристики эсминца. Как отмечает ЦТАК, он выразил удовлетворение тем, что маневренность судна соответствует предъявляемым требованиям, а также обозначил задачи по дальнейшему совершенствованию национальной системы управления военными кораблями.
«Реальные мощные военные силы, позволяющие ответственно осуществить военный суверенитет в любых пространствах земли, моря и воздуха, обеспечат сдерживание войны и защиту мира. Это неизменный девиз нашей партии и политика государственной обороны», — заявил Ким Чен Ын.
Он подчеркнул важность развития военно-морских сил страны. По его словам, «стремительное развитие и укрепление национальных ВМС, представляющих собой часть сил сдерживания ядерной войны и способных в любое время нанести сокрушительный удар по врагам в подводном и надводном положении, является важнейшей задачей» новой пятилетней программы укрепления обороноспособности КНДР.
Ким Чен Ын выразил уверенность в реализации планов модернизации флота, включая создание «тайных подводных вооружений» и строительство эсминца водоизмещением 10 тыс. тонн. Он также призвал специалистов «с высокой ответственностью» завершить программу проверок и как можно скорее передать эсминцы «Чвэ Хён» и «Кан Гон» в распоряжение ВМС страны.