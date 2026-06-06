ЦТАК: Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон»

По данным агентства, Ким Чен Ын осмотрел центр управления кораблем и другие ключевые посты, ознакомился с планом ходовых испытаний, а также программой проверки систем и вооружений. В его присутствии состоялся выход корабля в море для оценки оперативных возможностей.